桃園市增文青國民中小學 2021年8月招生

2018-09-26 23:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園機場捷運A7體育大學站已成為新興生活圈，且人口持續大幅成長，但桃園市龜山區坪頂地區僅有一所大崗國中，恐男因應日後就學需求，市府為此投入6億元，將在龜山區文桃路增設文青國民中小學，招收國中、小各24班，並附加7個班級的幼兒園，預計2021年7月招生，可招收約1700名學生，籌備處今天揭牌。

文青國民中小學籌備處主任張綾峰表示，學校將興建在A7合宜宅旁文桃路的一處4公頃用地，規劃幼兒園、國小、國中、意像大樓、體育館5棟校舍，幼兒園將興建地上3層建物，招收七班，其中幼幼班四班招收60人、混齡班3班招收90人；國小預定興建地上4層建物，每年級招收4班，每班29人；國中預定興建地上5層，每年級招收8班，招收720人。

張綾峰說，意象大樓將興建地上7層，1、2樓規劃為240個座位的展演廳；體育館將採挑高設計，具有4座羽球場，另有戶外籃球場。

桃園市長鄭文燦今前往龜山區大埔國小為「桃園市立文青國民中小學籌備處」揭牌，他表示，文青國中小學將著重雙語教學，並設置音樂班，同時會與體育大學、長庚大學、銘傳大學等鄰近院校合作，結合其教學資源推動生態、資訊教育，而鄰近的樂善國小已先投入2億元增建校舍，滿足短時間內的就學需求。