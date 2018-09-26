噁！鄰居垃圾全丟一樓屋頂 網友崩潰：這圖有味道

葉姓網友控訴住在她樓上的鄰居，把自家垃圾全都丟到一樓屋頂，引發惡臭。（圖擷取自爆料公社）

2018-09-26 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕超沒公德心！一名葉姓女網友爆料，住在她樓上的鄰居超惡劣，老是把自家垃圾往一樓的屋頂丟，長久下來一樓屋頂被弄得又髒又亂，甚至她一開窗還會有惡臭撲鼻而來，噁心的照片讓網友看了也直呼：「超想吐！這圖有味道」。

葉姓網友今在「爆料公社」PO文控訴，她表示，她家住在二樓，但她樓上的鄰居卻常常把一樓屋頂當作廚餘桶，無論是有吃完或沒吃完的便當、塑膠袋等，垃圾通通隨手就往屋外一丟，長久下來導致一樓屋頂已經堆滿垃圾，害她每次一開窗就會聞到一股臭酸味，髒亂的環境也孳生許多蚊蟲，讓她相當無奈，抱怨「已經好言相勸（鄰居）好幾次，也自己上去清了好幾袋垃圾下來，但清沒兩天又開始在丟」。

許多網友看完貼文也紛紛留言，「超噁心，光看圖就有味道了」、「清一清全部倒進去他家」、「 我家樓上的都丟菸屁股，有好幾次差一點燒起來」，而至於有網友留言「向環保局檢舉」，葉姓網友則無奈的表示，「沒有證據找任何人來都沒用，來也只是規勸，人走了還是照丢」，之後只能裝監視器，自行蒐證，阻止鄰居誇張的行徑。