澎湖亮起來！ 迎接世界最美麗海灣組織年會嘉年華會

世界最美麗海灣組織年會即將開幕，海洋博覽會也亮起來。（記者劉禹慶攝）

2018-09-26 21:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖「亮」起來！世界最美麗海灣組織年會開幕前夕，東衛鐵塔及石泉電塔，今日晚間共同點燈，而澎湖國家風景區管理處「澎湖國際海灣燈光節」，在觀音亭布展的裝置藝術，也在今晚先行試點，預定明日晚間同步啟動。

位在203號縣道與澎22號鄉道交通要衢的東衛鐵塔，以彩色LED燈具變化投射效果，發揮出五彩繽紛之視覺感受，讓澎湖的夜空更加迷人！ 同時燈光設計在不同時段呈現不同的樣貌，初夜展現活力之光及虹之幻彩，中夜以和緩的餘暉之光呼應環境作息。

點燈活動今晚在東衛石雕公園舉辦，由府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員呂黃春金、蘇陳綉色及蔡清續等人共同啟動，配合點燈也在東衛石雕公園裡設置打卡點；另高30公尺馬公石泉電塔，位在204號縣道上，也同步點燈，與東衛鐵塔相互輝映。

另外今年秋瘋季系列活動澎管處規劃「澎湖國際海灣燈光節」，即日起在觀音亭展演 18 場次燈光秀，活動時間為晚上7時至9時，結合互動科技打造全台首創海洋光樂園與星光海神祭光影劇場，以及12場大型的音樂晚會，搭配花火施放點亮澎湖秋冬夜空，讓每週四、五、六都有熱鬧的活動，今日也先行試燈，讓觀音亭園區增添不少亮點。