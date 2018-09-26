第二波安居緝毒成果豐碩 賴清德：未來4年投入百億經費

行政院長賴清德今天出席「安居緝毒方案第二波成果頒獎典禮」表揚緝毒有功人員及單位，並表示未來4年會投入百億經費在緝毒行動上。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-26 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕由行政院所推動的緝毒行動「安居緝毒方案」的第二波行動緝毒成果豐碩，行政院長賴清德也在今天（26日）出席「安居緝毒方案第二波成果頒獎典禮」時表揚有功的查緝人員及單位，勉勵相關單位未來繼續努力，並表示未來4年將投入百億經費，讓查緝人員更有能力緝毒，給台灣民眾建立一個更安居的環境。

綜合媒體報導，賴清德今天在「安居緝毒方案第二波成果頒獎典禮」上表示，第一波的安居緝毒查獲毒品近4千多公斤，第二波行動達5731公斤，合計共逮捕了1913名藥頭，而第二波行動破獲最大宗的毒品案當屬5月由法務部調查局破獲的「紙漿K他命」，共查扣K他命毒品成品、半成品合計5268公斤，號稱是台灣有史以來規模最大的毒品案件，成果豐碩。

賴指出，自從政府修正了「毒品危害防制條例」及「組織犯罪防制條例」，提出不僅查緝吸毒的人，更要溯源找出背後幫派組織的「新世代反毒策略」，促使台灣整體打擊毒品犯罪的力道更強。他強調，「新世代反毒策略」一改過去單由檢、警、調、憲兵、海關及海巡單位的查緝動作，緝毒應當更深入社區，讓里長、大廈的管理員、民防，甚至是學校的家長會組織也一併納入緝毒網絡，讓緝毒效率顯著提高許多。

由於第二波安居緝毒方案成績亮眼，賴清德在此次典禮上頒獎表揚了緝毒有功人員，總計47人及18個機關單位，肯定了行動人員身先士卒的精神，期許未來各單位繼續努力，加強查緝毒品力道，因為打擊毒品犯罪不僅反映民意，也是總統蔡英文一直以來想解決的問題。賴清德表示未來4年行政院會投入百億支援人力、物力，壤行動人員在查緝毒品上更有能力執行。