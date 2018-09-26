汽車公司捐巴士捐血車 台南捐血中心又添募血生力軍

2018-09-26 22:47

〔記者王俊忠／台南報導〕和泰汽車公司運用代理銷售的HINO大型巴士車，搭載先進採血設備，改造成和泰9號捐血巴士，市價約650萬元，今天捐給台南捐血中心，並舉行捐血活動，這輛捐巴日後將使用在南捐轄區內的雲林、嘉義地區巡迴服務。

和泰汽車公司表示，台灣用血需求相當迫切，像在雲嘉南地區醫療院所，每天基本用血量約需1千1百袋，捐血車是能主動出擊募血的利器，但大型捐血巴士造價高昂，和泰就自掏腰包幫忙血液基金會打造捐血車，迄今在全台已捐出9輛捐血車。

此外，和泰汽車也積極結合豐田營業據點辦全國捐血月活動，和泰汽車協理劉松山說，今年捐血月更製作網路微電影，吸引年輕人關注捐血議題，累計逾460萬人次觀看，有效帶動捐血風氣，今年7月辦超過270場的捐血活動，募集逾500萬CC的熱血，創下和泰捐血月歷年新高。

台南捐血中心說，這輛和泰9號捐血巴士是和泰捐給南捐中心的第3輛，事實上，和泰在2012年捐的第1輛捐血車，也是送給南捐使用，感謝和泰對捐血志業的全力協助，目前南捐的捐血巴士已達12輛，雖然假日出車募血量較大，但平日車子閒置情形也多，因受到8月下旬雨季影響，目前南捐血液庫存量約5.5天，距安全存量的7天還有些距離，請大家幫忙踴躍捐血。