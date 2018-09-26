台中第1間！太平坪林托嬰中心附設親子館試營運

太平坪林親子館今天開始試營運，吸引許多家長帶著小寶貝來體驗。（記者陳建志攝）

2018-09-26 22:32

〔記者陳建志／台中報導〕為了將台中打造成全台最適合生養的育兒城市，台中市政府斥資1300萬，在太平設立坪林親子館暨托嬰中心，是台中第一家結合托嬰和親子館的場館，今天開始試營運，將於下月9日正式開幕，因每時段只開放30組名額，一大早就有家長來排隊，體驗後都稱讚規劃的很棒，至於托嬰中心預計收托30名2歲以下幼兒，10月初開放登記，10月底正式開學。

為了滿足年輕夫婦托嬰需求，市議員李麗華2013年8月帶著多位婆婆媽媽抱著小孩召開記者會，向前市府爭取在太平坪林圖書館2樓的閒置空間設置托嬰中心；2015年4月，市議員張玉嬿接獲民眾陳情，再度向市長林佳龍爭取設立坪林親子館暨托嬰中心。

市府2015年開始規劃，斥資1300萬施工，今天正式對外試營運，是台中市第一家結合托嬰和親子館的場館，市議員李麗華帶著多位5年前一起爭取設立托嬰中心的婆婆媽媽到場，笑稱雖然當年抱著的嬰兒都已經長大，但是很高興看到太平又多了一處公立托嬰中心。

今天首次對外開放的坪林親子館，可以讓小朋友玩車、看書、角色扮演，首批造訪坪林親子館的林先生，今天和太太帶著2歲多的兒子進館體驗，他說之前曾使用過台北的親子館，稱讚這裡空間很大，規劃得很好，尤其距離家裡近，很適合帶小朋友來。

市府社會局兒少福利科長陳曉茵表示，坪林親子館每週二至週日開館，上午及下午各1場，有興趣的民眾可先上「臺中市育兒資源網」加入會員後線上登記，為管控人數，每個時段只開放30組，其中20組網路預約，10組現場排隊，幼兒進場前還需先量體溫和消毒，現場設施每天中午休息和下午結束都會消毒兩次，每個月還安排大消毒一次，確保環境清潔。

陳曉茵科長表示，坪林托嬰中心將收托30名2歲以下設籍台中市的幼兒，每月收費7仟元，且安排1名托育人員照顧4名幼兒，優於法規1名可照顧5名，將於10月初開放登記，若登記人數超過30人，將由抽籤決定，並在10月底開學。