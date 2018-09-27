「崁頂農香米」全國亞軍 農會、稻農揚眉吐氣

2018-09-27 00:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院農委會舉辦的107年台灣稻米達人冠軍賽，今天下午在台北農委會農糧署進行第二階段官能品評，經過激烈評選，屏東縣崁頂鄉稻農以「高雄147號」香米，獲得全國亞軍的殊榮，而這個亞軍，讓崁頂鄉農會一吐去年未入圍前10名的悶氣，葉慶明事後高興的說，辛勤照顧下，稻穗飽滿的長大，就是對稻農最好的回饋。

農委會台灣稻米達人全國賽行之有年，須在鄉鎮初賽獲優勝，經連串農藥殘留檢驗及DNA品種鑑定才能獲全國賽資格，全國賽再經外觀形狀、品質規格分析、化學分析和官能品評選拔，今年屏東縣共有崁頂鄉農會入圍「臺灣好米組」及恆春鎮農會則入圍「臺灣有機米組」。

稻米達人賽從原本前10名同頒獎，但去年開始新增從前10名中再選出冠亞季軍，今天進行第二階段官能品評，崁頂鄉農會經3年培養參賽人選，種稻已有逾30載經驗的52歲稻農葉慶明代表崁頂鄉及屏東縣入圍「臺灣好米組」，最後並在54鄉鎮、660人的激烈競爭中，脫穎而出獲亞軍，當宣布獲得亞軍，是讓去年連入圍都沒的崁頂鄉農會爆出一陣喝采。

「炊煮滿室飄香，入喉口齒留香！」崁頂鄉農會總幹事郭紘瑋表示，高雄147號香米從炊煮到入口，帶有濃濃芋香味，是近年稻農種植主力，多年來配合政府推動友善農耕逐漸收效，農會「崁頂農香米」契作稻農的稻米能獲稻米達人亞軍，對農會、農民而言是肯定，更是品質保證。

葉慶明種有4甲稻田，他獲獎後感性表示，家裡世代務農，天氣因素最難克服，只能儘力看顧後默默祈求老天爺護佑，而種出冠軍米，合理化施肥、安全用藥相當關鍵，而種稻「嘸撇步」，只能像照顧孩子一樣全心全意投入。

「訣竅就勤一個字！」他說，雖然參賽的只有5到6分田地，但他全部一律一視同仁細心呵護，種稻就是多付出，把稻子當小孩呵護，不管嚴寒酷暑還是颱風豪雨都得巡田水、留心肥料養分，稻米也好似看得到你的努力般，穩定成長的稻穗飽滿，就已是稻農最大幸福。