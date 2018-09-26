台中新增2例本土登革熱 初步排除校園群聚感染

台中再傳2登革熱病例，均有前往東區某國小活動史，衛生局初步排除校內感染，但基於慎重，已進行校園消毒。（衛生局提供）

2018-09-26 20:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今新增2例本土登革熱病例，各是居住地為東區富仁里及太平區新光里個案，但因兩人均有東區某國小活動史，台中市衛生局指出，初步研判應是該國小周邊感染，並非校園內感染；基於慎重，衛生局已派員前往該所國小，全面清查全校師生的臨床症狀，目前未發現感染個案，並已針對該校區噴藥。

衛生局指出，經疫情調查，2例病例潛伏期間均有東區某國小活動史，各是學生家長及代課老師，但因家長表示僅在校外等候接子女上下學，未曾進入校園內，專家研判應屬該國小周邊感染，並非校園內感染。

衛生局除已派員前往該所國小，全面清查全校師生的臨床症狀，疑似個案立即進行快篩確認，未發現感染情況，並已針對該校區噴藥。

另由於校園周邊住家可能有病媒蚊孳生源，今日協同環保局、公所及校方等進行校園周邊400公尺擴大疫調及戶外空間，包含陽台、頂樓、防火巷等，進行地毯式孳生源調查清除工作。

為遏止疫情擴散蔓延，防疫團隊已規劃疫情發生地周邊再次進行區塊式、地毯式強制孳生源檢查工作，籲請疫情發生地區市民主動清除孳生源，倘查獲積水孳生病媒蚊將依法開單裁處罰鍰，提醒民眾務必落實環境自主管理。

衛生局指出，疫情發生期間將持續擴大執行社區病媒蚊監測暨孳生源檢查，呼籲民眾一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速就醫並告知活動史。