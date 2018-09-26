「潭美」估週六最近台灣 受影響各地風大涼冷有雨

潭美颱風未來暴風圈通過台灣的機率高低分布預測。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-26 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕第24號颱風「潭美」在昨天（25日）開始緩慢向北飄移，其強度也從強颱轉為中颱，中央氣象局表示「潭美」直接侵台的機率並不大，預計明天開始逐漸加速朝日本方向前進，但在本週六會最接近台灣，並影響北方冷空氣往南，預期台灣各地都會是風大涼冷，並有陣雨發生的情況。

根據中央氣象局指出，今天上午8點左右，「潭美」的中心位置在鵝鑾鼻東方870公里的海面上，移速緩慢，侵襲台灣機率不大，預計颱風從明天開始會慢慢加速往日本的方向前進，也將有可能成為今年第7個侵襲日本的颱風。

中央氣象局表示，雖然「潭美」可能不會登陸台灣，但還是會有間接影響，預計在本週六（29日）「潭美」會最接近台灣，並且受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區都會有陣雨情況，並有大雨或豪雨發生的機率，其他地區也不排除也會有短暫陣雨。另外「潭美」颱風也會將北方的冷空氣往南帶，台灣各地都可能是風大涼冷的天氣型態，而未來秋意也更明顯，體感上也開始越來越涼，提醒民眾隨時注意中央氣象局對於「潭美」的最新預報資訊。

雖然中央氣象局表示「潭美」從強颱轉中颱，未來侵台機率不大，但氣象專家彭啟明指出，由於「潭美」的環流型態完整，週五、週六移動到沖繩海域時對流有機會再「長回來」，強度也可能會重新增強，呼籲赴日遊客多加注意。