小門地景藝術急就章揭幕 當地民眾抨擊製造垃圾

2018-09-26 22:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕自布展以來就風風雨雨的小門地質藝術，今日趕在世界最美麗海灣組織年會開幕前夕急就章揭幕，除了引人爭議的裝置藝術，被當地人抨擊為製造垃圾外，主體的蜂巢田整建，水利系統未完工，田裡也新種小範圍作物，明顯敷衍了事。

澎湖因東北季風強烈，作物不易生存，集合先民智慧的蜂巢田，以老〈加石字旁〉古〈加十字旁〉石堆砌防風牆，在山勢較低的區域種植蔬果，這是傳統澎湖常見菜田模式，只是小門都集中在同一塊區域，但因現代化水溝設計，破壞原有的地下水貯水功能，加上青壯人口大批流失，部分菜宅牆已經傾倒。

由於小門鯨魚洞與蜂巢田觀光景點相連，澎湖縣政府以傳統工法修復600公尺的傾倒石牆；同時也進行藝術策展，邀請游文富以及台南藝術大學鄭乘騏教授領導團隊，完成2件地景裝置，但地景藝術好壞看法見仁見智，正反聲音都有，當地許姓居民就直言是製造垃圾，但也有遊客認為增加小門新地標景觀。

其實地景藝術不是工程的主體，最重要的是蜂巢田的整建，希望能讓當地重生作物，恢復昔日景觀，但今日開幕典禮，地下儲水系統尚未完工，也只有零星少數田地種植小範圍作物，給予外界草率開幕的意象，根據了解開幕是委外廠商辦理，主辦的澎湖縣政府旅遊處並不同意，恐將影響後續二期工程雙方合作意願。