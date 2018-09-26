勞動力發展署「微型創業鳳凰」免費課程 協助提升創業知能10-12月計11班次

2018-09-26 22:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕勞動力發展署北區分署為協助有心創業民眾提升知能，將於10-12月在雙北舉辦11場次免費的「入門」、「進階」及「精進」創業課程，名額有限，歡迎對創業有興趣的民眾盡早報名。

分署長林仁昭說，根據「全球創業觀察」報告顯示，台灣民眾「認為自己具備創業所需的相關技能」及「發現機會但害怕創業失敗」的比例分是25.9%及39.2%，顯示民眾對於自行創業的知能不足，同時更影響了創業的信心。

勞動力發展署北分署為協助降低創業風險、實現創業夢，勞動部「微型創業鳳凰」針對有心創業的民眾規劃不同深度的3段式研習課程，「入門班」協助民眾了解自己是否適合創業及釐清創業方向、「進階班」教授完整創業規劃與創業實務，指導撰寫創業計畫書，並協助辦理「微型創業鳳凰貸款」、「精進班」則是透過主題講座與經驗分享提升創業者的實戰力。

勞動部「微型創業鳳凰」提供民眾完整的「創業諮詢服務」，包括「專業顧問全程陪伴」、「創業課程與企業見習」及「貸款申請諮詢窗口」以提高創業成功率，創業課程及全程顧問輔導完全免費，提供想創業的民眾報名，2018年度最後一季在雙北地區共開辦11班次，詳細開課時間及地點請上勞動部「微型創業鳳凰網（https://beboss.wda.gov.tw/）」查詢，或洽創業諮詢服務中心0800-092-957、 （02）8995-6399分機1494周小姐。