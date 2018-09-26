不相信奇蹟、只相信累積！新竹市謝玉姿獲全國師鐸獎！

新竹市長林智堅表揚今年獲教育部師鐸獎的建功國小教師謝玉姿，肯定其對教育的熱誠和奉獻。（記者洪美秀攝）

2018-09-26 22:42

［記者洪美秀／新竹報導］「不相信奇蹟、只相信累積」，獲今年教育部師鐸獎的新竹市建功國小教師謝玉姿，過去是位體育保送生，了解運動選手堅持不放棄及累積實力的訓練過程，她雖僅有11年的教學歷程，卻發揮體保生堅持不懈的信念，以創新的體育課程，扭轉傳統，讓學生愛上體育課，也獲市長林智堅表揚。

新竹市府今天下午舉辦今年度教師節表揚大會，有306名教師獲表揚，頒發教育奉獻獎、竹塹明志獎、竹塹菁師獎、特殊優良教師獎、優良外師、終身教育優良教師以及服務滿40、30、20、10年的資深優良教師，其中建功國小教師謝玉姿也獲今年教育部師鐸獎。

過去是體保生的謝玉姿，了解運動選手不放棄的精神，看見每位學生不同的需求，設計創意體育教學課程開發，設計有別於傳統的教案、教具，多次獲教育部體育署評選優質體育教材教案。

「不相信奇蹟、只相信累積」謝玉姿說，若能讓教育更好，就沒有不做的道理，只要有一絲可能，就有努力的必要，她在學校擔任健康與體育領域輔導團主任輔導員，執行辦理規劃各項活動超過70場次，而在學生眼中，她是個「很愛演戲、教學多變的老師」，在同事眼中則是「過動的夥伴」，但對自己而言，採買教具、研發課程是她最熱愛的事。

市長林智堅也肯定獲獎教師們的奉獻與付出，因為老師的教導和一句話可以對孩子及學生產生影響力，他也感謝念書過程中的老師，因為教師們扮演的角色，是社會安定的重要力量，肯定每位老師有教無類和不放棄學生的精神，讓學生能發揮所長，展現天份。