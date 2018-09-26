南市高齡車禍事故比例高 結合廟宇另類道安宣導「老運恆通」

南市交通局結合廟宇與藝文團體推動「老運恆通」道安宣導專案，表演「千手觀音、牽手護老」。 （記者洪瑞琴翻攝）

2018-09-26 21:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高齡者交通事故比例不低，南市今（2018） 年至8月底，高齡者車禍事故比率約占12.4%，交通局結合廟宇與表演團體，推動「老運恆通」專案，透過寓教娛樂方式，提醒老人家注意交通安全與防護之道。

南市交通局指出，據內政部警政署統計，從2012年至2016年期間，全台高齡者交通事故死亡累計2677人，平均每年約535人，65歲以上占整體交通事故死亡人數高達29.46%；另外去年A1類道路交通事故（死亡車禍），以年齡別分析，70歲以上駕駛人肇事率最高，肇事原因包含未依規定讓車、違反交通號誌、轉彎不當等。

南市交通局表示，南市高齡者車禍事故比率也不低，約占12.4%，年長者是交通事故高風險族群，為保障年長者行的安全，因此與交通部合作，全台首創結合老人家重視的信仰中心廟宇，推動「老運恆通」教育活動，提醒老人家清晨或天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物、穿越道路應走行人穿越道（斑馬線），同時呼籲駕駛人看見高齡者，減速慢行及禮讓，以降低事故發生，也藉此祈求出門平安「嘸代誌」。

「老運恆通」宣導專案，邀請文化部扶植團隊「台北曲藝團」規劃巡迴表演，包括善化區慶安宮、中西區天壇、新化區順天宮、官田區慈聖宮等，內容有「路口笑魁劇」、「有獎徵答」、「抓狂運匠」、「認知功能測驗及換照服務」，另外還有「閃亮手環」免費送，廣邀長輩與家人相招來參加。