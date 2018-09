全球預測路徑曝光！美專家揭密「潭美」何時加快離去

2018-09-26 19:12

〔即時新聞/綜合報導〕今年第24號颱風潭美(Trami)強度由弱至強再轉為中度颱風,全球預報路徑均顯示它登陸台灣機率低,美氣象專家指出,它在今(26)日至明(27)日晚間前僅會小幅度移動,隨後將提升移動速度,先朝北北西方前進,接著飄向北方,最後轉東北方,預計週五起衝擊琉球群島,週日抵達日本。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(26)日在推特中貼出潭美颱風衛星圖檔,可見颱風結構完整,他因此提到雖然目前它強度略減,「但仍然是1個危險的颱風」,經過明日白天的小幅移動後,其路徑將由西北轉北、再轉東北,在28日至30日先後侵襲琉球群島與日本。

佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖,可看出各國官方最新研判出的潭美颱風移動路徑,多數顯示它朝西北方移動至台灣宜蘭東方海面上後,就開始轉彎一路朝向日本前進,僅有極少數路徑顯示潭美颱風會登陸台灣。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)對潭美颱風發布參考警告,目前台灣雖不在颱風7級風範圍內,但仍有可能出現秒速13.9公尺至17.1公尺的危險性疾風,警告海上作業船隻與民眾應注意安全。

中央氣象局表示,「潭美」今下午2點為中度颱風,颱風中心絕對位置在北緯21度、東經129.1度,緩速朝北北西方前進,它的瞬間最大風力可達秒速53公尺、破壞力極強的16級風,秒速24.5公尺至28.4公尺的10級風半徑也已達到100公里。

傑森.尼科爾斯推特全文

#Trami has weakened some but remains a dangerous typhoon. Trami will move very little into Thursday before resuming a NW track late Thursday then turns to N & NE. Storm will batter the Ryukyu Islands Friday into the weekend then strike SW #Japan on Sunday. pic.twitter.com/WldWNkOBYL