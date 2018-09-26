全球預測路徑曝光！美專家揭密「潭美」何時加快離去

美氣象專家指出，潭美颱風在明（27）日晚間前僅會小幅度移動。（圖擷取自傑森．尼科爾斯推特）

2018-09-26 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕今年第24號颱風潭美（Trami）強度由弱至強再轉為中度颱風，全球預報路徑均顯示它登陸台灣機率低，美氣象專家指出，它在今（26）日至明（27）日晚間前僅會小幅度移動，隨後將提升移動速度，先朝北北西方前進，接著飄向北方，最後轉東北方，預計週五起衝擊琉球群島，週日抵達日本。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（26）日在推特中貼出潭美颱風衛星圖檔，可見颱風結構完整，他因此提到雖然目前它強度略減，「但仍然是1個危險的颱風」，經過明日白天的小幅移動後，其路徑將由西北轉北、再轉東北，在28日至30日先後侵襲琉球群島與日本。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可看出各國官方最新研判出的潭美颱風移動路徑，多數顯示它朝西北方移動至台灣宜蘭東方海面上後，就開始轉彎一路朝向日本前進，僅有極少數路徑顯示潭美颱風會登陸台灣。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）對潭美颱風發布參考警告，目前台灣雖不在颱風7級風範圍內，但仍有可能出現秒速13.9公尺至17.1公尺的危險性疾風，警告海上作業船隻與民眾應注意安全。

中央氣象局表示，「潭美」今下午2點為中度颱風，颱風中心絕對位置在北緯21度、東經129.1度，緩速朝北北西方前進，它的瞬間最大風力可達秒速53公尺、破壞力極強的16級風，秒速24.5公尺至28.4公尺的10級風半徑也已達到100公里。

傑森．尼科爾斯推特全文

#Trami has weakened some but remains a dangerous typhoon. Trami will move very little into Thursday before resuming a NW track late Thursday then turns to N & NE. Storm will batter the Ryukyu Islands Friday into the weekend then strike SW #Japan on Sunday. pic.twitter.com/WldWNkOBYL — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年9月26日

各國官方最新研判出的潭美颱風移動路徑，多數顯示它最後將一路朝向日本前進。（圖擷取自tropicaltidbits）