老公精子會轉彎？婦人裝避孕器照樣懷第3胎

台中一名婦人10年前裝「子宮內避孕器」卻懷孕，近日腹痛檢查，才發現原來避孕器穿破子宮掉入腹腔。（記者陳建志翻攝）

2018-09-26 17:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名38歲王姓婦人，10年前生完第2胎後，裝上「子宮避孕器」避孕，沒想到5年後意外懷了第3胎，當時以為避孕器排出體外才「中獎」，產後選擇接受輸卵管結紮手術，沒想到近年來常出現腹痛，最近疼痛更明顯，就醫檢查才發現避孕器穿破子宮掉入腹腔，經腹腔鏡微創手術取出避孕器後，終於解決腹痛困擾。

亞大醫院微創內視鏡科主任高惠芬今天表示，這名患者10年前裝上「子宮避孕器」避孕，沒想到5年後卻意外懷了第3胎，當時夫妻兩人都以為是避孕器掉出體外才懷孕，友人也開玩笑說：「沒想到精子會轉彎」。

高惠芬表示，患者後來選擇避孕效果最好的輸卵管結紮，不過這幾年常感到右腹部疼痛，尤其彎腰時特別明顯，每當感到不適時就自行服用止痛藥或腸胃藥，症狀好轉就不以為意，直到近來腹痛越來越明顯，就連吃止痛藥也沒效，就醫經X光檢查，赫然發現腹腔內有「子宮避孕器」，才知道原來當年子宮內避孕器穿破子宮掉入腹腔，才會懷了第3胎並導致腹痛。

高惠芬指出，為患者進行腹腔鏡微創手術，將腹腔內與腸沾黏的子宮內避孕器取出，終於解決婦人多年來的腹痛困擾。

高惠芬指出，常用的避孕方式有好幾種，其中子宮內避孕器主要干擾受精卵著床，成功率在95%以上，不過有腹部悶痛、子宮外孕、點狀出血等缺點，統計並發現，婦女裝設子宮內避孕器約有千分之8的機率會排出體外，千分之2的機率像王姓婦人一樣穿破子宮掉入腹腔內，導致腹痛、發炎，引發腸沾黏等問題。

高惠芬並建議，以子宮內避孕器節育的婦女，應在完成裝設前3個月回診追蹤，確認避孕器的位置是否正確，之後每年接受例行性子宮頸抹片檢查時，也應一併確認避孕器的位置，避免發生避孕器移位、掉出體外的不預期懷孕，並排除出現子宮內避孕器殘留在腹腔的狀況。