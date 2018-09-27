料理白癡的救星！ 照著擺就不會出錯的神奇食譜？

看著食譜還是不知道該如何下手嗎？這本超方便食譜讓你不用煩惱啦！（圖片由主婦と生活社授權提供使用）

2018-09-27 09:57

〔影音新聞／綜合報導〕對許多人來說料理是一件有點困難的事，就算看著食譜做也有可能做出「地獄料理」。日本一家專出生活類書籍的出版社，預計在10月推出一本食譜書，當他們把宣傳影片放上推特，立刻在網路造成話題。

こんな料理本見たことない⁉︎ なにはともあれこちらの動画をご覧ください。10月19日発売の上田淳子さんの新刊『並べて包んで焼くだけレシピ』は、“読む"というよりも“目で見る"新感覚レシピブック。料理初心者でもあっという間にごちそうが作れてしまいます。絶賛予約受付中！ pic.twitter.com/BwD18WkoFD — 料理の本 by 主婦と生活社 （@ryourinohon） 2018年9月20日

原來這本書不同於一般的食譜，不只是普通的寫上材料跟做法，更附上圖片讓人照著擺就能做。只要在書上鋪上烘焙紙，按照圖片放上材料，包起來放進烤箱、微波爐或電鍋中，料理就能夠完成。不過也有網友認為，如果這樣用久了書可能也會沾到烘焙紙透出的油而變髒，建議在放上食材前，最好墊上一層保鮮膜或透明墊比較保險。未來有了這本書，看來不會料理的人也至少能端出幾樣菜了呢！