大型落葉危人車 台16線集集段椰子樹要全移除

省道台16線集集路段因高大椰子樹容易掉下落葉影響交通，公路單位將汰換移除。（記者劉濱銓攝）

2018-09-26 17:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台16線集集路段，緊鄰山壁一側的車道種滿高大椰子樹，惟近來常有民眾反映大型落葉掉落危及往來人車，就連縣議員陳昭煜日前也在焚風吹落大量樹葉後，聞訊趕來清除，陳說，沿線老椰子樹經常掉落葉子，危及用路人安全，不合適的樹種應適時汰除；公路總局南投工務段表示，沿線椰子樹多已老化腐朽，之前就有在規劃汰除作業，近期就會移除。

陳昭煜指出，台16線的椰子樹又高又大，其中也有許多樹勢不佳的情況，尤其同一路線由公路總局信義工務段養護的水里段，沿線椰子樹已全數移除，但反觀由南投工務段養護的集集段，卻未比照辦理，近年因極端氣候，日前還吹起巨大焚風，導致省道上全被大型落葉阻擋，影響行車安全，希望相關單位能重視。

南投工務段表示，該路段之前已做過山壁邊溝整治，並將沿途的大型椰子樹移除，針對現場尚存的椰子樹，由於不少已出現樹頭空洞或是腐朽與病蟲害，現已在進行移除計畫，進期就會有成果。

至於在進場施作移除前，將會定時清理，並適時派員移除，像之前吹焚風時，路面被大型落葉佔據，就立即派包商前往整理，待日後完成病、危樹汰除作業，就能維持全線行車安全。