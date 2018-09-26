近8成青少年暑假都「宅」 校長盼學生別茫然盲目

金車文教基金會民調，發現近8成的青少年暑假主要都「宅在家」，最愛休閒活動是居家類的看電視、聽音樂、打電動等，有校長提醒，青少年應展現態度，了解自己要什麼，不要茫然、盲目的忙過。（記者吳柏軒攝）

2018-09-26 21:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕金車文教基金會針對青少年暑假生活展開民意調查，從2377名學生樣本中發現，將近8成的青少年今年暑假都以「宅在家」當休閒，多半看電視、聽音樂、打電動等，最常去的地方則有補習班等，有國小校長提醒，盼青少年多思考規劃，不要讓休閒生活的安排茫然盲目。

金車這次民調在6月進行，有全台15縣市26所學校參與，調查年級從國小5年級到高中2年級等，收回有效樣本2337份，回收率達79.2％，信心水準97％，控制在正負3％抽樣誤差，調查青少年暑假參加生活與休閒的現況。

調查發現，有79.5％的青少年暑假最主要待在家中，其次才是去補習班或課輔班，進一步分析，年紀越大的越喜歡「宅」在家，如國小生68.5％，國中生82％，但高中生有89％暑假多在家。

民調還顯示，青少年最常從事的休閒活動，第一名是居家類的活動，包含看電視、聽音樂、看影片、打電動、上網聊天等，有77.7％青少年都如此；其次才是運動類，第3名是娛樂類如KTV唱歌、音樂會、看電影、逛街、遊樂園等。

金車民調也問，阻礙青少年不從事休閒活動的因素，最大因素是時間不夠，接著沒有興趣及課業壓力等也是影響休閒活動原因。另外也調查住宿型夏令營的參與，有78％青少年沒去夏令營，而有去的青少年中，則有2成出國。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，其實青少年並不缺乏暑期休閒活動，但缺乏態度與興趣，若看民調數字，近8成青少年選擇待在家，若僅看電影、上網、打電動等，有點平白浪費美好假期。

欣北市成州國小校長王淑玲表示，青少年可能不知道自己要什麼，過得茫然、盲目，但其實社會資源多，學校社團豐富，建議青少年應展現基本態度，主動思考、好好規劃休閒生活，舉例校內就會在暑假辦語言學習營，找國際志工來教英語、新住民語等，別浪費寶貴時光。