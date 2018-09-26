撐了30年！竹縣府大禮堂座椅 爛到慘不忍睹

新竹縣政府大禮堂內的座椅已經30年沒更新，放眼望去一排的椅墊全都破損、黃色海綿外露，破爛的程度讓人匪夷所思。（記者黃美珠攝）

2018-09-26 17:24

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府大禮堂是很多鄉親集會議事、幼兒園畢業典禮、縣長公開表揚各界民眾等的大型活動場地，但裡面的900多張座椅卻30年沒更新，放眼望去幾乎「體無完膚」，不是布墊被撕破，就是縫線迸裂黃色海綿爆露在外、桌墊不翼而飛，縱有稍作修整的，但補丁卻如貼了狗皮膏藥，有的椅子甚至只剩「虛位」，慘不忍睹。

縣府綜合發展處表示，縣府大禮堂從1988年落成啟用迄今，整整30年沒有更新。其實就是整棟縣府大樓包含廁所、中央空調冷氣設備在內也都亟需汰舊換新，但問題就是卡在沒錢上頭。

該處表示，因為沒錢，縣府各局處今年的預算都打7折編列。例行性的修繕預算只有370多萬，光處理整個縣府建物的漏水、採光，以及跟洽公鄉親、同仁上班比較貼身相關的老舊廁所改善就捉襟見肘了，根本無力分配給大禮堂。

此外，大禮堂的更新也不可能只針對座椅部分，其他卻放任不管。因此包含地板、舞台、設備等在內，初估至少要1000萬元才能徹底將之完成「整容」、「大變身」，等於必須另外提列預算才可行，但這樣的計畫只會讓財主單位眉頭皺得更緊。

該處表示，今年他們配合廁所衛生紙隨水沖的政策，且考慮府前廣場經常有假日市集、大型活動帶入來客如廁環境必須升級的需求，才於八月底開工整修包含大禮堂廁所在內的縣府前棟1樓所有廁所，且在大禮堂處新增親子廁所，預計整個工程要在11月底前完成。

而禮堂內930多張座椅其實也有同步清查，經確定約有150幾張需立刻汰換，目前已上網招標，希望能跟前述工程一起完成更新。

至於大禮堂整體的修繕、汰舊，他們只能期待前瞻基礎建設中，會不會繼補助基層鄉鎮市公所修繕辦公廳舍後，縣市政府的辦公廳舍也能獲得中央關愛的眼神。