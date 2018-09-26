5年投入逾3億元 農委會攜手中研院研究台灣農村

農委會主委林聰賢（右3）和中研院院長廖俊智（左2）今（26）日共同簽署「臺灣農村社會文化調查合作協議書」。（農委會提供）

2018-09-26 17:10

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會及中央研究院今（26）日共同簽署「臺灣農村社會文化調查合作協議書」，宣布雙方將合作展開為期5年對台灣農村人類生態及歷史變遷的系統性調查，計畫預算每年約6000、7000萬元，5年總計投入超過3億元，由農委會農村再生基金支出。

中研院台灣史研究所所長許雪姬分享，日前已組成12人團隊前往8處代表性農村進行田野調查，在台南安平漁光里紀錄到即將失傳、當地耆老過去用來數魚苗、計價的魚栽歌。

農委會主委林聰賢和中研院院長廖俊智今日上午親自出席簽署合作協議。中研院院長廖俊智表示，過去台灣農村的研究都較為零散，此次集合農委會和中研院人文社會科學的菁英，從台灣農村為出發，也進一步為台灣政治、經濟、文化的傳承進行整體的分析。他指出，這次計畫目標不只是研究報告的產出，更重要的是為台灣農村找出永續發展的命脈，成為未來施政的後盾，讓台灣未來的農業政策不是憑空想像，而是有系統性的調查作根據。

農委會主委林聰賢表示，過去傳統農村沒有失業的問題，在外面沒有工作，回來只是多一副碗筷，農村的包容力讓社會和家庭得到穩定的效果。台灣現在很多的社會問題，真的是要靠資本主義那一套嗎？自己的農村有沒有能力靠在地知識和文化，進一步內化來處置？因此這次借重中研院國家級學院力量，一起到農村進行全面性關注並啟動調查，找出重新再出發的新基因，讓更多人了解台灣農村有很多寶，吸引青年人返鄉 。

大力促成此次合作的農委會副主委陳吉仲表示，農委會各單位共累積61系統、76資料庫的數據，但這些僅是業務單位所需要的的量化資料，包含農地、農產品等產值統計，卻缺乏傳統農法、農村文化、語言等質化資料。希望透過中研院的完整調查，藉此保存農村文化資產，也能根據這些資料，找出問題，研擬相關農村政策。

總計畫主持人、中研院院士王明珂表示，此次計畫將動員包含台史所、社會所、民族所、史語所等跨領域研究人員，還有北中南東4所大學院校團隊合作，投入200人以上的研究人力。