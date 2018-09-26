樂活重陽季開跑 鄭文燦：增設2座長青運動中心

桃園樂活重陽季開跑，桃園市長鄭文燦今天在起跑記者會與各老人會長者開心合影。（記者陳昀攝）

2018-09-26 21:37

［記者陳昀／桃園報導］「桃園樂活重陽季」開跑，9至10月舉行運動會、滑手機比賽、烹飪比賽、趣味競賽等系列活動，鼓勵長者出門多與人互動；市長鄭文燦今天在記者會上表示，南、北桃園將各擇一處興建長青運動中心，成為長者的專屬活動空間。

鄭文燦表示，市府將持續為長者推動各項福利政策，並當場責陳體育局於桃園區、中壢區各選訂適當場址，興建專屬長者的長青型國民運動中心，提供適合的體適能器材，以及協調各區公所廣設槌球場，另要求社會局在社區關懷據點增設體健器材，讓長者能多運動。

桃園市新聞處長張惇涵表示，9月26日到10月19日市府8個局處將辦理11場活動，有長青趣味競賽運動會、青銀Fun運動、健行等活動，讓長者多活絡筋骨；也有原住民族長者歌唱大賽、烹飪比賽、繪畫書法聯展、象棋比賽、繪本展覽等活動，鼓勵長輩陪養休閒興趣。

張惇涵說，前兩年頗受歡迎的製圖工坊，今年進化為「自己的MV自己做」，邀請長輩們高歌一曲，打造自己擔任主角、有桃園風景的專屬MV，並自行後製加特效，與家人朋友分享。詳情可查詢「桃園樂活重陽季」網站（http://www.lohasty2018.com）。