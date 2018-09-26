台達電子首度與高職合作 捐千萬元機台 培育智慧機械人才

台達電子首度與高職合作，捐千萬機台向下延伸智慧機械人才養成。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-26 20:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台達電子首度與高職合作，今日捐贈千萬工業自動化儀器，協助台中高工打造基礎電機、運動平台及數值控制機械等實習中心，盼助學生高職階段就能接觸到產業使用的實務機台，讓智慧機械人才培育向下紮根。

台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華指出，近年來各行各業積極投入智慧製造研發，卻普遍面人才斷層困擾，人才不足嚴重阻礙產業發展，台達電子早就啟動與學校合作培育人才，已往多與科技大學合作，今年首度再向下延伸，因台中是智慧機械產業聚落重鎮，特地與台中高工合作，盼能在高職階段就啟動培育學用合一的智慧機械人才。

台達電子共捐贈包括水平關節型工業機器人等價值千萬元的台達工業自動化產品，助高工成立3間實驗室，引導學生實際操作運用，提高實作能力。

台達電子文教基金會另與設立在台中高工的電機與電子群科中心合作免費線上課程，提供電機與電子群科課程，讓學生能加深加廣學習，以利未來銜接科技大學開設的智慧製造相關課程。

台中高工電子科主任古艾巧指出，108課綱強調學生跨領域學習，未來利用這批捐贈的儀器，可開設包括電子結合自動控制等相關課程，協助學生跨領域學習。

電子科高三學生呂姓學生指出，已往自動控製課程時，常只能透過相關影片，或是設計出程式後是否能驅動機器人等，也只能憑想像，如今有產業使用的機械手臂協助，讓實作課程變得更有趣且也清楚看到程式設計的差異，對累積實作能力很有幫助。