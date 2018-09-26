麻豆護濟宮升格市定古蹟 南市古蹟、歷建各加2處

「麻豆護濟宮」從歷史建築升格為市定古蹟。（記者劉婉君翻攝）

2018-09-26 20:27

［記者劉婉君／台南報導］台南市新增2古蹟、2歷史建築！古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會決議，將麻豆區「麻豆林家三房祖厝」、「麻豆護濟宮」指定為古蹟，永康區「大灣謝家古厝」及學甲區「原學甲公學校校舍」登錄為歷史建築。

文資處表示，麻豆林家為麻豆地區代表性家族，祖厝見證家族在麻豆地區之經略及地方文史發展，此次指定為古蹟的林家三房祖厝建於咸豐7年（1858），格局型制相當完整，呈現出當時代大家族的恢弘格局與氣勢。

今年修復完成的麻豆護濟宮原為歷史建築，現有建物大致為1955年重建的形貌，但保留清末傳統廟宇風格，建築木作、裝飾等工項多聘請陳溪邦、陳玉峰、陳壽彝、陳專友等國內知名匠師施作，見證地區開發史及當代修復史，具高度歷史及藝術價值。

而永康大灣謝家古厝建於1919年，呈現日治施工法與傳統閩南式建築融合，見證時代性技藝。原學甲公學校校舍建造迄今逾50年，保留原始紅磚拱圈迴廊特色，具台南地區初等教育史意義，均登錄為歷史建築。

另外，同時審議的還有麻豆電姬戲院，因所有權人眾多，審議會要求再辦理一次溝通說明會、充分收納相關意見後再行審議。

北區原台南陸軍偕行社現為歷史建築，審議會決議建築本體由2棟增加為3棟，變更名稱為「原日本陸軍台南偕行社」，彰顯其歷史沿革。

南區林錫山故居則不指定古蹟、亦不登錄歷史建築。

麻豆林家三房祖厝通過指定台南市定古蹟。（記者劉婉君翻攝）

原學甲公學校校舍登錄為歷史建築。（記者劉婉君翻攝）