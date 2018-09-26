139線路祭仍「不乾淨」？專家：解決「這個」才有用

139縣道民間流傳穿鑿附會之說，讓用路人心驚驚！（記者張聰秋攝）

2018-09-26 16:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕重機車騎車和單車踩踏聖地的彰139縣道大彰路，重大交通傷亡事故頻傳，路祭和執法都派上用場了，死亡車禍還是發生，交通警察和道路工程專家都說，139線車禍是要用工程改善，路祭或執法都沒有用，更不是民間傳說「抓交替」、「抓輪替」問題，完全需要工程才能根本解決。

根據彰化縣警察局交通隊統計資料顯示，139縣道大彰路今年至今已經發生146人受傷車禍事故，2人路內（1轎車撞死單車、另1機車轉彎摔倒撞上路樹）死亡、1人路外（騎士連人帶車墜谷），奪走3條人命後，接連又在南投縣路段發生死亡車禍，使得民間流傳道路彌漫重重的冤氣，農曆7月「抓交替」、「抓輪替」之說甚囂塵上，連路祭之後也還出事故，更讓冤氣陰霾揮之不去，傳言已讓不少用路人聽了毛骨悚然。

1名曾在交通隊服務過的高階警官說，2012年3月鹿港警分局1名偵查佐，開車行經台17線福興鄉麥璵厝橋，發生死亡車禍，當年11月當地村民舉辦路祭，路祭之後交通問題仍在，後來地方要求公路主管機關將該橋中央設分隔島，才解決每年數件死亡車禍。

這名高階警官表示，相同道理，彰139縣道大彰路該路段歸縣府工務處管轄，2014年左右交通事故接二連三發生，當時，相關部門開會要求道路主管機關進行工程改善，要求縣府工務處應針對柏油路面和泥土路面側面高低落差問題，以及機車行經彎道壓車的問題，進行工程改善，會議後卻遲遲未能落實執行，使得車禍事故不斷頻傳。

也有不少民眾說，如果該辦的路祭和加強取締執法都已做了，問題仍未解決，表示道路安全設施有問題，以及用路人沒有遵守交通規則，超速又愛壓車，危險駕駛惹來車禍橫禍。

對於各界的見解，彰化縣警察局交通隊一組組長陳雯龍說，大彰路在彰化縣轄區，時速限速50公里、南投縣40公里，汽機車輛稍不留神就會超速，交通隊已在139縣道重點路段架設移動式測速照相，加強取締，同時於年底之前於21公里處完成架設固定測速照相設備。

縣府工務處長林漢斌指出，道路改善工程目前進行中，包含重新劃設道路標線、於19公里到23公里處設置中央分隔線交通桿（防撞桿）、柏油路面加寬20公分減緩汽機車和單車共用道路的壓迫感，這3部分改善工程近期都會陸續完成，年底之前139縣道兩側護欄缺口也會完成修繕工程。