全球港灣城市論壇 青年提案「心中港灣城市」揭曉

青年論壇5組青年團隊與評審大合照。（記者張忠義攝）

2018-09-26 17:29

〔記者張忠義／高雄報導〕為了解國際間青年對港灣城市的想像與期待，高雄市政府在全球港灣城市論壇系列活動中特規劃「青年論壇」，並邀請到5個國內外青年團體及意見領袖，今天以「青年心中的港灣城市」為主題進行競賽提案，針對「經濟自主」、「安居樂業」、「接軌國際」3大面向，各自提出對港灣城市的想像。

最終由「IMPCT」以及「泰國創新創業青年代表Atchara Poomee」獲得評審特別獎，另外，由現場觀眾即時票選出來的最佳人氣獎則由「RTM泛旅遊」抱歸。

受邀評審之一市府青年事務委員會副召集人，同時也是研考會主委柯芷伶表示，高雄市政府是一個青年組成的市政團隊，致力打造一個更適合青年工作居住的城市環境，讓高雄從過去的重工業城市，提升成為擁有高科技製造業、會展、ARVR、電競產業的多元城市，並仍然保留製造業的堅強實力。這座城市相信青年，也願意給予青年舞台，追尋城市更美好的夢想，透過全球港灣城市論壇創辦青年論壇，給予青年一個夢想實踐的平台，期盼將此變成傳統，未來無論港灣城市論壇到哪裡舉辦，青年論壇都會繼續辦下去。

青年論壇首先以2009年於故鄉高雄創立的-唱歌集音樂劇場表演拉開序幕，唱出台灣青年在異鄉的故事與精神，激勵在場所有的青年團隊。

5組提案團隊針對「青年心中的港灣城市」各有主張：「高雄青年事務委員會代表團」強調政府應提供多元管道增加青年參與政策、「高雄外國青年聯盟」提出環境及制度面的改善能讓外籍青年真正成為港灣城市一份子、社會企業「IMPCT」專注發揮青年影響力創造兒童未來、「RTM泛旅遊」則強調社群平台能夠激發創意聯結世界，而「泰國創新創業青年代表Atchara Poomee」著眼協助青年創新創業重要性。

評審表示，有青年在的地方才有創新的土壤，這些團隊不只是提出方針，而是真正有所行動，非常令人感動。