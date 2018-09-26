「蕉」流更緊密！台灣優質秋冬蕉 搶攻日本學校團膳、超市

台灣外銷香蕉品質優良，得經過嚴格篩選。（記者佟振國攝）

2018-09-26 17:16

〔記者佟振國／南投報導〕「蕉」流更緊密！台灣優質香蕉深受老一輩日本國民歡迎，為拓展日本新消費族群，行政院農委會與駐日代表處攜手搶攻日本富山、石川、靜岡等中小學團膳、連鎖超市等通路，今年首批優質秋冬蕉正式包裝裝櫃銷往日本，也將以每週2貨櫃24噸的數量銷日，持續至年底。

農糧署指出，台灣香蕉品質世界聞名，曾在1970年代創下年銷日本40萬公噸的佳績，日本年長國民更極懷念台灣香蕉的好滋味，但受鄰近菲律賓等低價香蕉競爭，外銷市場萎縮，為拓展日本新消費族群，2年前即透過靜岡縣御殿場市採購，供應日本學童午餐水果。

隔年也在日本東京舉辦甜點比賽，宣傳台灣蕉製成甜品的特色，今年除了靜岡縣，再將市場拓展至日本北陸的富山、石川等地中小學團膳及靜岡鐵道超市、大阪屋超市連鎖店等新通路。

農糧署今天特別在台灣省青果運銷合作社台中分社國姓集貨場，舉行優質秋冬蕉行銷日本啟運記者會，在農委會副主委李退之、農糧署長胡忠一、立委蔡培慧等人見證下，12噸的香蕉經分級、清洗、風乾、裝箱等程序送進貨櫃，正式外銷日本，同時以每週2貨櫃計24噸的數量銷日，並持續至今年底。

首批台灣香蕉也將於10月12日運達日本靜岡、富山、石川，由駐日代表處與富山縣日台親善協會洽簽台蕉輸往富山縣備忘錄，推動日本學童午餐採用台蕉，並於當地大阪屋超商辦理系列行銷活動。

農糧署表示，農委會已將「推動台灣優質農產品為2020東京奧運食材」列為重要目標，並推動多項驗證系統，向日方積極爭取將台灣優質安全農產品納入東奧採購食材範圍，當然也包括台灣香蕉。