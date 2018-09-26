愛爾麗集團捐贈救護車 消防局長：北市救護水準亞洲第一！

2018-09-26 18:23

〔記者鄭景議／台北報導〕知名醫美界人士愛爾麗集團董事長常如山及總經理劉貞華，長期致力提升緊急醫療救護品質，今日捐贈台北市消防局救護車1輛，並在集團總部舉辦捐贈儀式，消防局長吳俊鴻指出，台北市的救護水準是亞洲第一，世界一流！能有這樣的成績，都要感謝如愛爾麗集團這樣的善心機構或人士促成。

愛爾麗集團表示，為了實施醫療資源平均分配，回饋地方鄉親，因此捐贈救護車－愛爾麗16號予台北市消防局使用，這也是愛爾麗集團捐贈給台灣的第16輛救護車。

吳俊鴻說，在上個月舉辦的國際緊急救護研討會中，眾多專家學者肯定台北市的緊急救護能力，北市每個月有13萬次的緊急救護案件，柯文哲上任市長以來，力求到院醫療系統完善，104年OHCA（到院前心肺功能停止）患者最後康復出院，就達到102位，前年達到105位，去年更達到119位，這樣的績效是過去的兩倍，台北市的緊急救護水平，可以說是亞洲第一，世界一流。

吳俊鴻表示，台北市能有這樣的成績，都要感謝許多像愛爾麗集團這樣的善心機構或人士促成，對市政府及消防局而言，持續盡心為市民生命財產安全把關，就是對常如山先生及劉貞華女士義舉的最好回報，民權分隊也將會對救護車妥善保養，並善用救護車持續拯溺救難。