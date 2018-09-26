A型血只剩3.5天 中秋連假又下雨 台北捐血中心鬧血荒

2018-09-26 17:01

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北捐血中心今（26）日公佈最新庫存情形，醫療用血情況危急；所有血型均低於7天的安全庫存量，其中A型只剩下3.5天、B型只剩下4.1天、O型只剩下4.5天、AB型只剩下5.0天，總庫存只剩4.1天。

台北捐血中心主要是供應北北基、宜蘭、花蓮、金門地區醫療用血之需求，每天平均需供應2022袋血液。

今年因大台北地區血液用量增加，加上最近中秋連假及下雨，影響民眾出門捐血意願，因此造成近日血液庫存降低，台北捐血中心緊急呼籲熱心的健康民眾就近至各捐血點捐血，讓病人用血無虞。