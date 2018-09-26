疫病》高市再增登革熱1例 距離前例僅百公尺

高雄市防疫團隊稽查積水容器。（記者黃旭磊攝）

2018-09-26 16:37

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市防疫團隊今天（26日）於正興里確認1例登革熱病例，30多歲女性經2次採血確診罹患本土登革熱，與前2例本土登革熱個案居住地距離僅110公尺，研判為社區群聚感染。

高雄市疾病管制處長潘炤穎說，當地寶龍1例、安發2例、正興1例共出現4例本土登革熱病例，與居住地有極高地緣關係，而新病例女病患9月11日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛症狀，12-14日至3家診所就醫，症狀未改善，18日至醫學中心急診就醫，抽血檢查登革熱快篩NS1陽性並通報疑似登革熱，隨即住院防蚊隔離，現已康復出院，25日經二次採血確診為本土登革熱。

高雄市登革熱工作小組召集人、環保局副局長張瑞琿，今（26）日率隊前往鳳山、前鎮、旗津區警戒里複查菜園、市場及造船廠等高風險場域，分別於果菜市場與菜園查獲積水物孳生病媒蚊。

張瑞琿說，現仍處疫情高峰期，近日間歇性降雨，環境容易產生積水容器，民眾稍有輕忽即可能產生病媒蚊，呼籲民眾積極清除積水容器，特別是屋簷排水槽，而市府將持續擴大稽查，獲積水孳生病媒蚊將依法開單重罰。

依廢棄物清理法第50條規定，查獲登革熱病媒蚊滋生源處以1千2百元到6千元罰鍰，而民眾若主動至主管機關接受登革熱檢體篩檢，經證實為境外移入病例或其住所地之當年度本土病例的首例，依傳染病防治獎勵辦法第6條規定，每例得發給通報獎金2千5百元。