手機打市話 明年起可望降價

國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過調降中華電信市話網路接續費率，明年起可望降低行動打市話費率。（資料照）

2018-09-26 16:51

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過調降中華電信市話網路接續費率，明年起消費者以手機撥打市內電話時，中華電信向其他行動通信業者收取的接續費率，由現行一般時段每分鐘0.4851元調降為0.4383元（降幅9.65%）、減價時段每分鐘0.2531元調降為0.2148元（降幅15.13%），因行動電信業者經營成本降低，可望回饋給消費者，降低行動打市話費率。

NCC調降中華電信市話網路接續費率

NCC說明，接續費指2個不同網路用戶通信時，收取通信費的網路業者應支付另一方網路業者的費用。倘業者訂定過高接續費，將迫使與其互連之業者，零售價也必須調高，進而影響消費者權益，因此世界各國都將接續費納入管制，且均以成本計價原則進行監理。

NCC發言人翁柏宗表示，中華電信為市話市場主導者，NCC於104年11月4日核定行動通信撥打市話接續費率為一般時段0.4851元/分、減價時段0.2531元/分。目前行動通信業者紛紛推出行動撥打市話1分鐘1元促銷價，亦有贈送免費通話分鐘數，可以看出NCC調降接續費率帶來市場競爭及維護消費者權益的效益。

翁柏宗表示，這次調降預期促使行動通信業者檢討成本，並將獲利適度反映於零售價，讓消費者分享市場競爭紅利；至於固網用戶間通信之接續費率，因計算所得成本高於現行接續費率及通信費率，所以予以維持。