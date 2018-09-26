東南亞僑生擔任國慶親善團 台北大學展現族群融合

台北大學國慶親善團中，包含緬甸僑生、泰雅族學生等，讓國慶大典上，呈現不同文化交融。（台北大學提供）

2018-09-26 16:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北大學今年再度組織國慶親善團，要在10月10日當天禮賓，日前已密集受訓，今天19名特訓成員首度亮相，其中包含緬甸僑生、以及泰雅族學生，呈現不同文化交融之美。

北大不動產系2年級的趙興淑是緬甸克欽族，來台讀書，並首次參與國慶服務，她興奮說道，在緬甸未參加如此慶典，能站上國慶舞台很新奇，且自己來台後還未曾回鄉，若有機會被拍攝：「就可以讓媽媽看到我了。」

北大公共行政系4年級的羅珮銜則是泰雅族，她從大一就羨慕學長姊在國慶大會的表現，如今大四決定跨出舒適圈挑戰，雖擔心臨場出錯，但告訴自己要持續努力，好好表現，成為泰雅族人的驕傲。

北大表示，今年親善團共有19名成員，從上學期末就積極籌備，規劃15週、90小時的密集專業課程，加強體能、儀態、服務技巧與臨場狀況應變能力等，成員平均多益成績也達830分，可以流利英語協助外賓，甚至部分成員還會日語、法語等。

而北大今年親善團服裝延續過往紅、白色系，男生穿黑西裝加紅領帶、女生穿連身洋裝配雁型線條領口呈現東方美感，身上紅白色交接曲線宛如河流蜿蜒，端莊又不失充沛創意，盼祝國運昌隆、生生不息。

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