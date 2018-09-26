媒合社創 綠委余宛如公布成功案例

2018-09-26 16:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新創產業出身的民進黨立委余宛如今天召開記者會，公布第一個社創合作案，媒合「中銀律師事務所」與「台灣璞育文教發展協會」，協助缺乏法律扶助的弱勢兒童。余宛如表示，投出第一塊小石頭，希望可以激起引起社會效應的漣漪，也期望這樣的合作模式能讓更多相同性質的團體看見，讓公益事務透過專業的法務輔助，將影響力正確且有效地發揮。

余宛如在今年6月創辦全球第一個社創國會平台「社會創新國會」，成立至今已促成多個社創合作案，余宛如今天召開記者會公布第一個成功案件。

璞育協會最初是一群返鄉青年，利用空閒的時間，幫助台南市後壁區及鄰近學區的學生進行課輔教育。隨著歷年服務的學生數增加，於2017年底正式成立璞育協會，過程中逐漸受到政府部門、新聞媒體及網路社群的關注。

璞育協會理事長黃雅聖表示，許多協會服務的孩子因家庭因素無法繼續升學，因此協會透過與成功大學技術合作，引進科技化的自然農法，輔導學生轉型並保證收購作物。

黃雅聖說，這樣的作法不僅讓同學可以賺取學費、生活費繼續升學，也改變土地多樣性，很多水鳥都來築巢，也讓其他的農友看見自然農法對環境與生態的改變，漸漸加入璞育的契作團隊，收入會是傳統農民2至3倍。但這樣的過程中可能面臨許多法律問題，因此需要律師團的協助。

提供法律諮詢的中銀律師事務所合夥律師吳筱涵表示，律師事務所要踏入社會創新企業的領域比較困難，透過璞育協會日常與弱勢學童的溝通，建立良好的信任關係。當中銀進一步協助個案的時候，可以倚賴著璞育協會建立的信任關係，用更有效率的方式扶助個案。

「社會亂象常常不是因為壞人太多，而是沉默的好人太多，我們需要這樣的機會與平台。」吳筱涵也希望，未來能擴大與社會企業的法律扶助合作計畫，為偏鄉地區兒童、教育等弱勢社群團體提供法律服務協助。

余宛如也找來團隊替「璞育米」行銷，她坦言，自己對於創意、行銷的團隊較熟悉，較缺乏法律援助方面的資源。她希望「璞育米」可以照顧更多弱勢學童，透過這樣雙管齊下的方式，讓「璞育米」達到規模化，不僅加速孵化，也幫助弱勢家庭的兒童安心長大。