救國旅！ 秋冬遊離島機票5折起

2018-09-26 15:33

〔記者陳宜加／台北報導〕救國旅，航空業者今年紛紛提早祭出優惠方案，搶攻今年秋冬旅遊市場。遠東航空9月陸續推出澎湖、金門55折折扣，最多省3000多元；立榮航空今天起推出金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮5地「機加酒」聯票，折扣最多相當「買1送1」。

國旅市場去年為5年來首見負成長，以往年底前才會促銷的航空業者，今年紛紛提早開跑，祭出優惠方案。

遠航9月率先與澎湖縣政府合作，推出「澎湖1＋1大省專案」，10月底前2人以上同行，訂購年底前出發的澎湖航班，平日提供55折票價優惠。最省的航線是台中─澎湖原價6728元、優惠價3702元，省下3026元。

遠航今天再與金門縣政府合作，推出「金門雙響砲55專案」，鎖定軍公教人員與榮民，2人以上訂購年底前出發的金門航班，其中1人報到時出示軍公教證件、榮民證或金門退伍令，平日提供55折票價折扣。台北─金門來回原價7306元、優惠價4018元，省下3288元。

立榮航空線上旅展也從今天起開跑，9月30日前推出「金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮」5地聯合套票均一價，不限航點來回、機票加住宿2天1夜只要2799元起。

據統計，最省航線為台中─馬祖，來回機票原價為4910元、住宿最低約2000元，總計約1.2萬元；套票價格不到5598元、不到半價6000元，相當於買一送一。

立榮假期總代理易飛網表示，根據銷售數字，國內自由行前3名分別為金門、澎湖、馬祖。旅客也可以加價400元，升級成3199元起的「五星豪華享受套票」。