愛與感動！竹縣教師節表揚 275人受獎

新竹縣政府今天在體育館舉行教師節表揚大會，縣長邱鏡淳親自表揚275名優良教師。（記者廖雪茹攝）

2018-09-26 16:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天在體育館舉行107年度教師節表揚大會，縣長邱鏡淳親自表揚275名優良教師；其中，北平華德福實驗學校校長王紹先及新豐國小幼兒園主任羅君玲，榮獲教育部頒發師鐸獎。

教師節表揚大會，表揚特殊優良教師33名、教育部師鐸獎3名（1名推薦獎）、服務屆滿40年教師2名、服務屆滿30年教師37名、服務屆滿20教師114名、服務屆滿10年教師86名。會中播放秀巒國小陳恆智老師製作的「飛過山的那一邊」感謝師恩影片，感謝老師成就孩子夢想，藉以喚起社會大眾尊師重道的精神。

邱鏡淳表示，縣府財政狀況不佳，但教育預算一直超過4成，上任以來努力縮短城鄉差距、挹注偏鄉資源、帶動國際交流和提振運動風氣，新建7所學校、整建危險教室並興建國民運動中心，經費超過120億；他感謝老師用愛心、耐心給孩子正向力量，讓新竹縣的下一代有競爭力。

榮獲師鐸獎肯定的王紹先代表教師致詞表示，身為教師，不變的是莫忘初衷，該變的是要不斷累積智慧。他和所有老師，會以生命改變學生的生命，以教育改變孩子的命運，並努力成為孩子的貴人。

教育處表示，王紹先於100年8月接任北平國小校長，即遇到裁併校危機，但在團隊齊心努力下，透過展現學生亮點、特色課程、轉型實驗學校，找到學校永續經營之道，更得到家長認同。他認為，教育要在感動中完成，不是生產線，也不是分數排名，用愛與智慧，讓孩子擁有一生回味無窮的童年。

羅君玲以教育就是翻轉的力量，深信教育的唯一任務就是「陪伴」，扎實照顧每一個孩子，成就孩子的每一個學習夢想。她利用寒暑假時間跨領域學習，向中國、日本、芬蘭幼教取經，致力教學翻轉創新。