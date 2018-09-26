國慶晚會10月9日宜蘭登場 2日開放索票

今年國慶晚會將於10月9日在宜蘭運動公園田徑場舉行，預計2日開發索票。（記者游明金攝）

2018-09-26 15:33

［記者游明金／宜蘭報導］今年國慶晚會將於10月9日在宜蘭運動公園田徑場舉行，以「藝氣風發．台灣共好」為主題，邀請影、歌星表演，也展現宜蘭在地文化特色，預計2日開發索票。員山鄉長江永和今在縣務會議要「扣達」（配額），希望各鄉鎮市公所能有些票，發給守望相助隊、環保志工等；文化局表示，這些團體都有納入邀請。

宜蘭縣文化局昨在縣務會議報告國慶晚會籌備與宣達事宜；文化局表示，希望以臺灣多元豐厚文化軟實力， 呈現臺灣族群共榮特色，並展現國 人堅毅、勤勉特質，邀請海內外及 各界嘉賓，共同歡慶中華民國生日。

晚會內容相當多元，有瑪嘎巴嗨文化藝術團表演新部落祈福之舞、宴靈慶豐收等，並請DJ播放80至90年代懷念經典歌曲，讓僑胞進場感受到新穎又不失鄉愁的歡迎；蘭陽舞蹈團改編舞碼「鼓動蘭陽」、莊進才老師「新水令」等，都具蘭陽在地特色。

緊接著，寶島歌王將登台有一連串的台語歌曲演唱；宜蘭是歌仔戲原鄉，也有精彩的表演。百聽不厭的鄧麗君、鳳飛飛經典組曲讓人懷念，民歌也會帶出新的火花，還有台灣流行音樂，連結著台灣生活型態。

宜縣文化局表示，10月1日將召開記者會公布演出卡司，2日上午9點起，在各戶政事務所 開放索票，每人限索2張 索完為止。

「鄉鎮市長有扣達嗎？」員山鄉長江永和直接的問；他說，平時有事，都請社區、環保志工、守望相助隊助，出錢出力，現在要辦國慶晚會，面對社團、社區，公所會有壓力，他希望能有一些票、一些配額給公所處理。

代理縣長陳金德請文化局重新調整門票分配，可否依據鄉長建議滿足公所要求，讓大家一起共襄盛舉。

宜縣文化局表示，晚會約可容納1萬2000人，僑胞及貴賓約4000人，另邀請社福團體、社區發展協會、村里長、工商團體等各界也約4000人，鄉長提的其實都有考慮且納入邀請，開放民眾索票有4000張，各戶政所依鄉鎮市人口比例分配票數，索完為止。