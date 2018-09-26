疫病》本土登革熱新增4例 國小老師、家長也爆群聚

防疫人員於台中市個案活動地周邊進行孳生源檢查。（圖由疾管署提供）

2018-09-26 15:36

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，再增4例本土登革熱，分別台中市2例、新北市與高雄市各1例，個案為3女1男，年齡最小僅7歲，其中，台中市2例個案有某國小活動史，分別為老師與家長，研判為一起群聚事件。因北部持續有局部短暫陣雨或大雨發生，仍要注意環境清理。

新增個案3女1男 年齡最小僅7歲

根據疾管署資料，台中市新增2例個案，分別居住東區富仁里與太平區新光里，兩人發病日相同，且潛伏期間均有東區某國小活動史，分別為老師與家長，研判為一起群聚事件，感染源與該國小周圍相關。

新北市個案居住新莊區立泰里，潛伏期間活動地以住家與學校為主，由於個案學校鄰近已列為高風險場域的營盤里菜園，研判感染與該菜園相關。

高雄市個案居住三民區正興里，潛伏期間活動地以正興里住家、工作地為主，與日前該區確診個案具地緣相關性。

疾管署副署長莊人祥表示，往年登革熱疫情在9、10月是高峰，但截至目前來看，高峰已過、落在8月，9月則呈稍微降溫的局勢，但近期又有略為上升的跡象，有待後續持續觀察。

莊人祥強調，原本的疫情風險區幾乎均已防治見效，近期新增個案多是其他地域的散發個案，部分從發病至通報日介於較長的5至9天，提醒民眾與醫療院所仍要提高警覺，而週四前北部地區持續有局部短暫陣雨或大雨發生機會，雨後要記得徹底清除環境積水容器，避免病媒蚊孳生。