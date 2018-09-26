陽明大學要合校 對象之一清大提優勢「搶親」

2018-09-26 15:16

［記者洪美秀／新竹報導］陽明大學校務會議今天通過啟動合校案，也是陽明大學合校「對象」之一的清華大學，校長賀陳弘也隨即表態，強調合校成功與否，價值與文化是根本，清華與陽明校風一向比較民主，學風自由，充分尊重各學院的主體性與專業，將持續推動與陽明大學的合校案。

賀陳弘說，合校不只是學校事務的整合，清大秉承在台建校的梅貽琦校長精神，不只有大樓、大師，更重視懷抱對教育學子、探索真理及對社會公義的大愛；相信與陽明合校，是理念與精神的真正結合。此外，清華在與竹教大合併之後，增加教育與藝術學院，相信也能滿足陽明學生更多元寬廣的跨領域學習需求。

賀陳弘也提出陽明與清大合校的優勢，如陽明與清大合校，在上海交大的世界大學排名將立即進入百大，也會成為全台排名第一的大學；在泰晤士報及QS排名也將大幅躍進，對提升台灣高教的全球能見度有很大助益。

除了優勢，清大也強調與陽明有很強的互補與互利性。像清華大學有全國第一個生命科學院，雖無醫學系，就已有分子醫學研究所、系統神經科學研究所等，相信與陽明大學合校，一定能強化醫學科學領域的研究，不管在生物醫學、神經科學及基因體學的研究上，都能達到互補加乘效果，更是台灣在國際上最有競爭力的跨領域生命科學院。