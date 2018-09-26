號召「金門退伍令」！遠航祭軍公教飛金門55折優惠

2018-09-26 15:05

〔記者陳宜加／台北報導〕號召「金門退伍令」！遠東航空ATR新機隊成軍週年，繼推出澎湖55折優惠專案後，再與金門縣政府合作，鎖定軍公教人員與榮民，年底前2人同行，且其中一人有軍公教證、榮民證或金門退伍令，即享金門機票55折優惠，省3000多元。

遠航去年引進2架ATR72-600型新機，投入台中、高雄兩地營運國內航線，今年下半年預計再陸續引進同型新機，將投入國內台北─金門、台北─澎湖航線。

遠航今天宣布與金門縣政府合作，推出「金門雙響砲五五專案」，鎖定軍公教人員與榮民，2人以上訂購年底前出發的金門航班，其中1人報到時出示軍公教證件、榮民證或金門退伍令，平日即提供55折票價折扣。

遠航表示，台北─金門航線來回機票原價7306元，優惠價4018元，等於省下3288元。遠航發言人盧紀融表示，遠航抱持感恩的心回饋社會，9月適逢軍人節、教師節，針對軍公教人員與榮民祭出優惠。遠航總經理李承仲表示，與金門縣政府合作號召老兵重返戰地。

金門縣副縣長吳成典表示，過去金門為戰地，僅軍機而沒有民航機，遠航為首架飛進金門的民航業者；如今配合小三通、大膽島開放，超過1700年歷史的金門，大小景點超過100個，觀光已是金門最大發展重點。

他也說，隨中客自由行比例增加，目標吸引更多旅客，金門將秉持「開放」、「回家」原則，相信未來10年變化更大；此外，金門地區人口雖不多，但在台灣有30萬、東南亞有60萬，逢年過節返鄉需求極大。

金門縣政府另提供6種旅遊優惠方案，大膽島行程烈嶼住宿400元優惠、老兵專屬揪團10人送金門高粱、情侶打卡體驗東方嫁衣、太武山古道巡禮消費抵用券，以及免費電瓶車導覽古寧頭、大膽島船票500元折價券。

遠航9月中旬率先與澎湖縣政府合作，推出「澎湖1＋1大省專案」，10月底前2人以上訂購年底前出發的澎湖航班，平日提供55折票價優惠，最多省3000多元。