公路、市區客運放寬7休1 公總9/28開會討論

2018-09-26 15:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕運輸業納入可放寬7休1行業，今年1月份闖關失利後，交通部3月21日曾找業者開會討論，但未獲共識也未再報勞動部闖關；不過交通部仍認為客運業有必要放寬，發函請公路總局針對各運輸業別單獨開會討論。公總後天將先邀請公路客運、市區客運，召開調整例休需求討論會議，討論於連續假期，因應民眾使用公共運輸需求，期望在那些特定條件下鬆綁7休1規定。

今年3月21日交通部路政司針對所有運輸業召開會議，討論將運輸業納入勞基法第36條第4項中，可於特定情況不適用7休1行業之中；不過當時並未獲得共識，北台灣汽車客運業工會聯合會認為可適度放寬7休1、中華民國全國駕駛員職業總工會認為要先明確列出年節時間，才會同意放寬、台灣汽車客運產業工會甚至強力反對任何形式放寬，所以交通部最終並未再報勞動部。

不過交通部認為客運業仍有放寬7休1需求，交通部表示，當時是針對所有運輸業一同開會討論，但因為各運輸業別有不同特性，像是公路、市區客運與遊覽車就完全不同，且這些公共運輸在連續假期都扮演非常重要角色，因此，才會請公總針對不同運輸業，單獨召開會議討論。

交通部表示，雖然最近幾個連假沒有開放例假挪移，也都順利完成輸運任務，但是因為這些都是3、4天的假期，較有急迫性的就是明年有9天假期的春節，希望能在那之前與客運相關工會取得共識，並報勞動部預告及公告。

針對放寬7休1，客運資方目前也有讓步的想法，不一定要堅持12休2的方案，像是中華民國汽車客運商業同業公會全國聯合會就認為，若是8休1、9休1或許也能夠接受。公總表示，這次會議主要是蒐集、彙整各方意見，聽聽勞資雙方對於放寬的但書、條件是什麼，再將結果報給交通部。

北台灣汽車客運業工會聯合會理事長高令國表示，公車業不像國道客運，車速較慢危險性低，偶爾工時長一點壓力也不會太大，確實是需要有彈性，否則連續假期大家都休假，在公車、客運業長期缺員情況下，那就開不出車給民眾搭，到時候民眾又投訴就變成一個惡性循環。因此，高令國認為是可以放寬，但每個假期勞資雙方針對如何放寬，都要再進行一次協調，且給員工自己決定的彈性，像是身體不舒服時，可以要求隔天要休假，或是下午再出勤等。