豐原太平洋百貨宣導乳癌防治 並捐款贈弱勢團體！

2018-09-26 14:56

〔記者歐素美／台中報導〕豐原太平洋百貨公司舉辦「粉紅十月愛自己，公益活動e起來」活動，宣導乳癌防治，今天並各別捐贈10萬元給台中市社區文化協進會及信望愛智能發展中心，幫助弱勢及身心障礙小朋友。

粉紅公益捐贈活動，今天在台中市社區文化協進會小朋友帶來的精彩太鼓表演下揭開序幕！豐原區長唐益滄及豐原廟東復興商圈管理委員會主委吳俊和皆出席，鼓勵民眾在地消費，奉獻愛心。

太平洋百貨公司總經理張再春表示，太平洋百貨在豐原27年，落地生根，希望藉由這項公益活動，在社會散播愛的種子，並將持續灌溉及傳承下去，讓社會充滿愛的力量。

粉紅絲帶代表乳癌防治，太平洋百貨公司除將於10月6日下午2點至5點，請來婦女乳癌篩檢車在百貨公司外，提供40歲至69歲婦女免費篩檢，於9月份並舉辦募款活動，凡民眾在該公司臉書按讚、留言或分享，甚至百貨公司會員捐出30點的會員點數，太平洋百貨公司就捐出1元給公益團體。

太平洋百貨公司表示，9月份至今天為止，民眾按讚及會員捐點數等共募到43932元，太平洋百貨再自掏腰包，湊足20萬元，於今天分別捐贈台中市社區文化協進會及信望愛智能發展中心，除幫助幫助弱勢及身心障礙小朋友，並希望藉此將乳癌篩檢的觀念向下紮根，讓小朋友從小認識乳癌防治的重要性。