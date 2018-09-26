溪尾大橋吊索外殼翹起脫落 民眾要求全面檢視

2018-09-26 15:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日溪尾大橋又出現問題？有民眾發現吊索的外殼有翹起脫落現象，民眾質疑溪尾大橋通車不到兩年，為何就有興建多年才會發生的脫落現象，5月時就被發現有底部有出現漏油的狀況，民眾擔心是否結構有問題，要求市府檢視。

建設局養工處長陳全成表示，先前底部漏油，並無安全之虞，目前溪尾大橋還在保固期中，會前往會勘，了解狀況，請廠商修復。

烏日的溪尾大橋連接溪南地區和溪尾里，也可連接彰化及南屯，寬12米，於2016年11月通車啟用，長2.1公里，溪尾里民因溪尾大橋的通車，過去需繞道花4、50分鐘到市區，現在只要花5分鐘就可到烏日區溪南，進入市區不再花時間，溪尾里不再是一個孤島。

市議員吳瓊華表示，溪尾大橋通車至今不到兩年，還獲得公共工程金質獎土木工程類「特優獎」，但是，最近有清晨常在溪尾大橋散步的民眾發現，竟看到溪尾大橋的吊索外殼有翹起、脫落的現象，因此向她反映。

由於溪尾大橋啟用通車還未兩年，但5月份就有民眾發現底部有出現漏油的狀況，吳瓊華質疑，雖然建設局曾表示，安全無虞，現今又被民眾發現吊索外殼翹起、脫落，讓民眾懷疑施工品質，最擔心是安全問題，因此整條橋長達2公里，一旦有狀況，影響難以想像。

吳瓊華表示，建設局雖表示，現還在保固期，但其安全性是最令人擔心，希望建設局能全面檢修，檢查是否還有其他問題，要立即修復，讓中彰投民眾能安心行走溪尾大橋。

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