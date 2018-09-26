青潭自行車浮筒牽引道 水利局：不會影響新店渡

2018-09-26 15:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局正在興建從碧潭到青潭橋段的水岸自行車道，其中行經新店的歷史景觀、人力渡船頭「新店渡」和古蹟「瑠公圳引水石硿」外側，地方文史工作者擔心會影響景觀而反對，水利局副局長諶錫輝說，該處的自行車道採浮筒牽引道設計，颱風汛期甚至可以移除，並不會影響到古蹟，文化局27日將針對雙方說法召開「新店渡專案小組會議」審議。

人力渡船頭「新店渡」是早期新店溪唯一留存下來的人力渡船，提供兩岸居民來回的交通工具，如今兩岸已有道路及車輛可通行，「新店渡」的文史價值更大於交通功能；「瑠公圳引水石硿」則是國定古蹟，早年由人力開鑿而成的石硿，具備從新店溪引水灌溉大文山區農田的效益，但時日已久，取水口已高於新店溪的水位，石硿已無引水功能，供民眾實地走訪了解前人開墾的辛勞。

地方環境及文史工作者吳柏瑋說，新北市政府興建青潭自行車道，本來是一樁促進運動與交通的美事，但因為自開天宮下方建起的浮橋，他擔心將衝擊台灣唯一的人力渡口「新店渡」，讓在地的文化價值就此消失，也有文史人士認為浮橋影響到引水石硿的外圍景觀。

諶錫輝說，水利局興建碧潭到青潭的水岸自行車道，已考量到對環境及文各景觀的影響，因此採取浮筒牽引道的方式，如遇颱風或是汛期，整段浮筒棧道均可移除，並不會影響「新店渡」的渡船頭和引水石硿。

文化局將於27日召開「新店渡專案小組會議」，邀請學者專家審議碧潭自行車道於新店渡至開天宮的工程。