陽明校務會議73票同意 決議啟動合校程序

陽明大學今召開校務會議，代表中89人出席，有73票同意，正式啟動合校程序。（陽明大學提供）

2018-09-26 14:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學今召開校務會議，討論未來學校發展的中、長程計畫，其中焦點是討論「合校」，歷經調查並檢視，認為現正面臨高教關鍵時刻，最後校務會議代表中89人出席，有73票同意，正式啟動合校程序。

陽明表示，今年5月曾召開校務會議，全體代表一致同意，目前學校正面臨高教關鍵時刻，應重新檢視學校發展方向，因此決議成立「中長程校務發展小組」，成員涵蓋各學院代表、教師、大學部及研究所學生、行政人員、附屬醫院院長及校友會等代表，針對維持現狀、擴校、合校、與其他單位加強合作等蒐集資料。

陽明說，從6月至今，中長程校務小組共開8次會，並先後拜訪交通大學、清華大學、教育部等，今天將蒐集到的資料送臨時校務會議，針對「是否啟動合校」進行討論，並舉辦投票表決，最後實際89人出席中，採記名投票，共有73人同意，確定啟動合校程序。

陽明指出，這次重啟秉持公開透明與程序正義原則，未來也將後續決定「合校對象」，再組成工作小組與合校對象議約等，後續送回校務會議審查後，再送教育部審查，會確保各方權益，敞開心胸討論合校議題。

交大表示，欣見陽明校務會議決議同意往合校方向邁進，代表多年合校目標將邁入新里程，未來希望雙方能更積極進行溝通並討論細節；交大也將在27日召開合校事宜說明會，公開說明雙方廣泛、深厚的教研基礎。