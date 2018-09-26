陽明確定要「合校」交大展臂迎接擁抱

陽明大學今天在校務會議通過「合校」議案，交通大學搶先表態並展開雙臂迎接擁抱兩校能合校。（記者洪美秀攝）

2018-09-26 14:43

［記者洪美秀／新竹報導］陽明大學校務會議今天通過「合校」決議，與陽明大學談了近20年合校議題的交通大學樂見其成，也有信心地說，欣見陽明大學校務會議決議同意往合校方向邁進，代表交大與陽明兩校共議多年的合校目標將邁入新里程，未來雙方將更積極進行溝通並討論細節，交大也將在明天召開合校事宜說明會，公開說明兩校10幾年來的合作基礎，並討論迎接新世代契機與挑戰共創未來。

交大強調，陽大與交大的教育理念一致，校風也很類似，都是求真求新、仁誠力行，雙方都很期待合校後攜手突破當今台灣高教困境，共同建設能發明並塑造未來的「偉大大學」，培養台灣的青年學生，讓台灣的大學生具有令人尊敬的人格、品德和深厚的人文、藝術與設計素養。

交大強調，兩校合校後，將讓學生在科技與文明跨面向的發現和發明上具革命或顛覆性的新觀念、新思想、新知識，且能成為新世代的領導人及先驅者所必備的創造力、領導力、國際觀和執行力。

交大強調，兩校的校友會也互動友好，都對合校的目標大力支持。而交大在台北，新竹，台南共有5個校區，在政府和校友們大力支持下，建設完整，各校區運作順暢。預期合校後新校在土木、建築與藝術之師生專業協助下，各校區的教育、學習及生活資源必定更加完善與充實。