2歲童吃剩柳橙驚變紫色 化學專家找到解答了！

2018-09-26 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲布里斯本一名母親莫菲特（Neti Moffitt），月初發現2歲兒吃剩的柳橙果肉與外皮，竟變成紫色，擔心孩子身體出問題，連忙向專家求助。昆士蘭衛生部門首席化學家卡斯威爾（Stuart Carswell）團隊經過實證檢驗，查出疑似為柳橙中的花青素與切片刀具上的金屬粒子產生反應所致。

綜合媒體報導，莫菲特表示，日前她買了當地種植的柳橙回家後切片餵兒子吃，未料隔天上午卻驚覺前一天沒吃完的部分，居然變成了亮紫色，「看起來像是有人把它拿去置於印台上，但我可以保證我們沒做這種事」，她只是怕是否會對寶貝造成不良影響，「幸好他沒事」。

報導指出，卡斯威爾透露，他的團隊進行了數項檢測，確認顏色變化的相關原因，並指結果顯示，關鍵可能在於花青素，「一種柳丁中自然生成的抗氧化物，與來自新磨銳的刀片的鐵或其他金屬粒子發生反應」，強調不會危害人體健康。

報導提到，卡斯威爾提到，他們見過以血液、尿液、水、泥土、魚與一些食物當樣本的，沒想到這次是柳橙，對整個團隊來說十分罕見。莫菲特得知謎團解開後，直呼「真是太優秀了」，笑稱丈夫還發揮實驗精神，自己重複施測，最後發現「柳橙買回來前被冷藏多久」或許也是改變的因素之一。