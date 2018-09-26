野蓮也能做剉冰 返鄉美濃青年秀創意

美濃野蓮製成清新爽口醬汁搭配刨冰，成為夏日最消暑的冰品。（記者黃佳琳翻攝）

2018-09-26 14:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕年產值逾2億元、產量佔全國8成的美濃野蓮是當地特有農產品，除了可以清炒或煮火鍋品嚐，返鄉青年劉文嵐將美濃野蓮製成清新爽口醬汁搭配刨冰，成為夏日最消暑的冰品。

由宮市客委會輔導成立的「趣美濃─冰紛文創」商店，經營者劉文嵐是出生台北的美濃人，他因難忘兒時在美濃樸實和單純生活，決定帶著妻子和剛出生的女兒回到家鄉創業。

劉文嵐藉由曾在台中逢甲夜市經營編織手繩店，及參與新加坡、馬來西亞等世界各國的文創市集經驗累積，期望將自己豐富的旅遊經驗結合在地產業向各界行銷美濃的文化魅力。

「趣美濃-冰紛文創」展售包括劉文嵐早年出國擺攤所結交國內外創作者的手工商品，如新加坡的手縫書、澳門的手工香薰蠟燭、三地門的原住民手工包、苗栗的黃銅創作等；另「創意冰品」提供雪花冰搭配南部的熱帶水果，劉文嵐還將美濃野蓮製成清新爽口醬汁，淋在日本引進刨冰機刨出來如鵝絨毛般細緻刨冰上，口感清爽不膩、入口即化，創意刨冰清涼又消暑氣。

客委會主委古秀妃表示，創業是相當艱鉅的工作，尤其在南部鄉下要面對更多挑戰，客委會近3年已成功輔導「美濃啖糕堂」、「草木生活藝術工作室」、「鹿米竹工坊」、「濃夫生活」、「果然紅農藝生活」和「趣美濃-冰紛文創」6間特色店家進駐，期盼透過文化、產業結合的力量，為美濃永安老街注入新的氛圍和生機。