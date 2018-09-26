中市公立國小校徽註冊商標 多家服裝廠商被告違反商標法

台中市議員張耀中拿出南區樹義國小制服，質疑學校將校徽註冊商標後授權單一廠商。（記者張菁雅攝）

2018-09-26 13:44

〔記者張菁雅／台中報導〕公立國小校徽可以註冊商標？市議員張耀中今日質詢時指出，台中市南區樹義國小將校徽申請商標註冊，又將商標授權給單一服裝廠商使用，致使其他服裝廠商因違反「商標法」被地檢署起訴，教育局應了解學校授權商標使用範圍是否不當。

張耀中指出，全市有235所國小，只有南區樹義國小註冊將校徽註冊商標，且僅授權給單一服裝廠商使用，學校周邊原本就有其他廠商販賣制服，這些廠商陸續被授權廠商控告違反「商標法」，並被起訴。根據起訴書，獲授權廠商取得104至106年學年度的商標權，可使用於衣服、褲子等有校徽的商品，其餘廠商不得使用。

張耀中質疑，公立國小的校徽可以逕行註冊商標後單獨授權嗎？此舉等於限制家長只能向一家廠商購買制服。他認為此案違反商標法的部分，就讓司法去釐清，但校方註冊商標一事，請政風處、教育局儘速展開調查。

教育局表示，樹義國小於104年召開服裝委員會，通過申請校徽商標註冊；同年11月16日獲經濟部智慧財產局通過，取得商標註冊，透過商標授權強化制服品質管理，避免未依「商品標示法」進行相關標示、甲醛含量超標、甚至含有可遷移性螢光物質等問題。

教育局指出，據瞭解，樹義國小制服採購依需求制訂「規格需求規範書」，公開徵求廠商送件，經審核符合資格的廠商予以商標授權，校服由家長直接洽詢廠商購置。有關商標授權爭議，已依循司法途徑處理，教育局也將責成相關單位瞭解學校制服商標授權相關程序。