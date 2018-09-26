不放棄任何一個學生 「大叮噹」陳俊宏獲杏壇芬芳獎

2018-09-26 14:27

［記者洪美秀／新竹報導］守護學生17載，今年獲教育部頒發杏壇芬芳獎的磐石中學國中部教師陳俊宏，有著「大叮噹」外號，圓圓胖胖的身材，就像哆啦A夢的百寶袋般，學生各種疑難雜症，只要陳俊宏出馬，都能解惑搞定，他以學校為家，幾乎全年無休，就連週末假日也留校陪伴學生衝刺，有「磐石台柱」稱號。

擔任磐石中學國中部雙語班班導的陳俊宏，目前單身，他說，因投入教育工作花太多時間與心力，已無暇他顧，但也開心能陪伴學生，即使假日陪學生讀書，還得幫學生訂便當、跟學生打球，他都甘之如飴，因為學生就像他的家人，看到學生好及改變，更是種成就。

陳俊宏說，國中生面臨青春期成長階段，有時叛逆，但正是人格養成階段，他會引導學生培養閱讀習慣及學會安排時間，教數學的他，會用學生能懂的方式教學，其他科目則提供額外的閱讀書籍，就連數學題目，他也會尋找不同類型讓學生練習，甚至利用學生等待家長的時間進行補救教學，「不放棄任何一個學生」。

擔任導師15年，陳俊宏說，他是兢兢業業做「人師」，希望用身教引導學生往正向前進，也因時間幾乎都獻給學生，他的學生幾乎很少在外面補習，因為只要找到他，什麼難解的題目都能解。

校長陳方濟說，陳俊宏不僅為學生解惑，更以校為家，住在學校宿舍的他，常是學校最晚走的老師，學校有活動也都積極參與及提供協助，對學生的付出與陪伴，讓學生擁有「帶著走」的能力，獲得教育部杏壇芬芳獎實至名歸，學校也以陳俊宏為榮，肯定他在教育上的奉獻與付出。