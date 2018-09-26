日本美髮雜誌社長率設計師訪弘光科大 進行義剪及技術交流。（記者歐素美攝）

2018-09-26 14:08

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學美髮造型設計系學生發揮義剪精神！今年暑假分別組團至美國聖地牙哥、菲律賓Pangasinan及馬來西亞等地義剪，影響所及，日本知名流行美髮雜誌「SNIP Style」這兩天到弘光校園進行技術交流，發表最新時尚流行的創意髮型，更主動為校內弱勢學生服務義剪。

SNIP Style雜誌社長加藤恭司，帶領日本當地頂尖設計師宮脇華織及來自東京、名古屋、靜岡等不同都市的設計師共9人，25日抵達弘光科技大學及彰化北斗家商技術交流。26日一行人回到弘光科大，發表最新的時尚創意流行秀。

弘光科大美髮系主任王曉芬表示，日本SNIP Style雜誌以時尚、流行、創意為主，內容提供給專業的美髮人士觀看，推廣美學概念，這次社長號召日本各地不同沙龍店的設計師前來，把日本最新的美髮技術分享出來，特別是設計師宮脇華織，是當地美髮教育集團的主管，也擔任表參道青山美容的沙龍主任，是比賽常勝軍，剪髮一次至少就要價1萬5千元日幣。

9位日本設計師在弘光科大校園義剪，吸引不少學生觀看學習。宮脇華織表示，日本發生311地震時，她剛好在台灣教學，看到台灣人不分國際發揮愛心捐款幫助日本，因此抱著感恩的心回饋台灣；加藤恭司說，義剪活動進入校園，除了技術交流、讓日本設計師學到異國文化，台灣的學生也可以學到流行技巧。