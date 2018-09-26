苗縣3場客家演場會 憑發票兌換入場

2018-09-26 13:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家委員會與苗栗縣政府合作辦理 3場次客家演唱會，除邀請縣內客家籍歌手演唱和多組團體重新詮釋客家經典歌曲，也包括「賴碧霞跨域交流音樂會」向已故客家傳統歌謠大師賴碧霞致敬的紀念音樂會，憑發票兌換入場券。

3場客家演唱會，前2場為「秋聆客音—苗栗縣客家歌手演唱會」，分別於10月13日、10月14日的晚間7點，在苗北藝文中心演藝廳、文化觀光局中正堂演出。

10月13日邀請林展逸、澎澎、謝其國、徐紫淇、吳勇濱、羅國禮、楊咩咩、吳如意、趙德武等多名歌手；10月14日由李秋霞、羅秋香、何易峰、黃心慧、黃莉樺、林展逸、廖秋玲、莊長明、郭國安、張香菊、黃翠玲等擔綱演出，兩天活動邀請客家天后李秋霞攜手後進趙德武主持苗北場、金鐘主持人徐子雁及黃心慧聯合主持中正堂場。

「賴碧霞跨域交流音樂會」則於11月17日晚間7點，在文化觀光局中正堂登場，由何易峰老師主持策劃，以歌謠、舞蹈、合唱團的形式演出，由碧霞鄉土客家民謠劇團、何易峰客庄采風舞蹈團、黃桂志客家合唱團、全球客家聲韻歌劇團、台灣客家文化發展協會、三義雙潭社區發展協會、趙彩雲、廖秋玲、蕭圓嬌、程美蘭、鄒珮佩、黎淑玲、吳權芸、杜安昭、葉美月等歌手一同參與演出。

縣府文化觀光局長林彥甫指出，3場活動都採索票入場，「秋聆客音」演唱會10月1日上午9點開放索票，苗北場於苗北藝文中心服務台、中正堂場於文觀局服務台索取；「賴碧霞跨域交流音樂會」則於11月1日上午8點30分於文觀局服務台索取，請民眾憑未兌獎的苗栗縣消費發票1張可兌換1張入場券，每人限索4張，索完為止。